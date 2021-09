TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Anett Kontaveit püüab Tšehhis karjääri kolmandat WTA-tiitlit

Enne kohtumist:

Finaalis astub Kontaveidile vastu vana tuttav Maria Sakkari (WTA 12.), kes alistas teises poolfinaalis 6:4, 7:5 poolatar Iga Swiateki (WTA 6.). Vähe sellest, et Kontaveit ja Sakkari on omavahel eakaaslased ning tuttavad juba ammustelt noorteturniiridelt, on nad ka WTA-tasemel korduvalt vastamisi läinud.

Senise kümne duelli juures on kaalukausid kergelt (6–4) kreeklanna kasuks. Tänavu on palliplatsil vastamisi mindud kolmel korral: kui aasta alguses Austraalias toimunud Grampians Trophy poolfinaalis jäi 2:6, 6:3, 11:9 peale Kontaveit, siis kahel järgmisel korral on võidutsenud juba Sakkari. Madridi turniiril olid tema võidunumbrid 6:3, 6:1, Tokyo olümpial 7:5, 6:2.

Mida seekordsest duellist oodata? «Maria on mänginud sel aastal väga hästi. Olen ta mänge näinud, ka siin, ning ta mängib jõuliselt ega anna vastastele lihtsaid punkte. Sellest tuleb raske mäng, kuid loodan, et ka hea. Kindlasti on see aga võitluslik,» lausus Kontveit pärast eilset poolfinaali ning avaldas heameelt vähemalt selle üle, et sisehallis mängides on Tokyo olümpial määravaks saanud kuumuse-efekt välistatud.