Lappi sõitis üle kolme aasta taas Toyota WRC-autoga: see on nii kuradima kiire!

Lappi kuulus Toyota tehasemeeskonda 2017. ja 2018. aastal, kuid lahkus seejärel Citroëni, kust omakorda liikus edasi M-Sporti. Selleks hooajaks ta ühegi WRC-meeskonnaga lepingut ei teeninud, kuid on kahel MM-etapil sõitnud R5-autoga. Kodusel Soome rallil avaneb tal taas võimalus kihutada hetke kõige kiirema WRC-autoga.

«Sain väikese šoki,» kommenteeris Lappi DirtFishile Toyota WRC-auto sõidukogemust. «See on nii kuradima kiire! Kui oled sõitnud R5-autoga, siis võtab WRC-autoga harjumine natukene aega. See on lihtsalt nii muljetavaldav.»