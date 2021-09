Tennisemaailma paha poiss on kõigest 26-aastaselt karjääri lõpusirgel

Viis aastat tagasi hoidis ta maailma edetabelis 13. positsiooni, kuid praegu on langenud juba 95. kohale. «Kuniks olen väljakul, annan endast parima. Ent ma ei hakka valetama, et plaanin veel neli või viis aastat mängida. See ei ole mina,» lausus Kyrgios pärast Laver Cupi kaotust Stefanos Tsitsipasele.

Kyrgios vihjas, et tal on probleeme motivatsiooni leidmisega. Tagatipuks on tema ema tervis halvenenud. «Ma pean minema koju. Olen viimased neli ja pool aastat mööda maailma ringi reisinud. Minu ema tervis pole hea. Tahaksin olla kodus tema juures. Tahan oma aega perekonnaga veeta,» sõnas ta.

Laver Cupil, kus vastamisi on Euroopa ja maailma tennisetähed, kaotas austraallane Kyrgios üksikmängus kreeklasele Tsitsipasele 3:6, 4:6. Kaotus tuli vastu võtta ka paarismängus, kus tema partneriks oli ameeriklane John Isner. Tulemusega 7:6 (8), 3:6, 4:10 jäid nad alla paarile Tsitsipas – Andrei Rublev.

«Ilmselt on see minu viimane Laver Cup. Ma ei tea, kaua ma veel tennist mängin. Sel hooajal on see minu viimane turniir, seejärel valmistun Austraalia lahtisteks,» ütles Kyrgios.