Vips ei varjanud enda frustratsiooni: vormeli töökindlus on olnud paras nali

Ta lisas, et sel hooajal on tema vormelil olnud probleeme käikude ülesvahetamisega, kuid selleks nädalavahetuseks suudeti see lahendada. «Samal põhjusel oleme sel hooajal iga ringiga kaotanud kaks – kolm kümnendikku. Bakuus kaotasime seetõttu kvalifikatsiooni esikoha ja Silvestone’is ja Monzas viis – kuus stardikohta. Muidugi on see seganud meid ka võistlussõitudel,» teatas Vips.