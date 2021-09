Ott Tänaku meeskonnakaaslane tahab Soome MM-ralli võita

Iirlane on karjääri jooksul noppinud viis MM-etappide poodiumikohta, kuid koos kaardilugeja Paul Naglega pole nad veel esikohal lõpetanud. Breen aga teatas, et sooviks oktoobri alguses selle vea parandada.

«See on ralli, kus tuleb olla väga pühendunud. Otsin endiselt oma esimest võitu – tundub, et see on meist juba mõnda aega eemale hiilinud, kuid oleme sellele lähenemas ja Soome pakub sel aastal (võiduks – toim.) parema võimaluse. Teeme kõik endast oleneva, et see juhtuks,» ütles Breen Hyundai pressiteenistusele.