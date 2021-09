Kolm Eesti klubi olid Balti liigas taas võidukad

Serviti juhib Balti liigat kaheksa punktiga. Samuti täiseduga – aga kolmest mängust – alustanud Viljandi tõusis teiseks. Sama punktiarv on ühe enampeetud mängu juures Kaunase Granitas-Karysil. Raasiku/Mistral on tabelis neli ja Kehral kaks punkti, Tapa on seni nulli peal.