Kontaveit tõdes, et Ostrava turniir oli väga kõrgetasemeline. «Seega pidin mängima kõikides mängudes stabiilselt ja arvan, et see oli üks asi, millega sain väga hästi hakkama. Arvan, et mu tase tõusis ning tundsin end iga mänguga üha mugavamalt.»