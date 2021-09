Soome rallit hindav Tänak: raske on leida kiiruskatset, mis ei meeldiks

Tänak ja Järveoja testisid Soome ralliks Ouninpohja kiiruskatsel. «See on ralliks ehk liiga kiire ja spetsiifiline tee, aga sellegipoolest hea värskendus eesootavaks Soome ralliks,» sõnas Tänak intervjuus Betsafe'ile. Kuigi ralli peetakse suviste olude asemel tänavu sügisel, siis Tänaku hinnangul ümberharjumiseks põhjust ei ole – pigem tuleb leida kiirelt enesekindlus. «Kui olud jäävad lihtsalt sügiseselt niiskeks, siis võiksid olla perfektsed ralliolud.»

Kui varasemalt sõidetud katsete puhul kasutab ekipaaž alati varem kirjutatud legendi, siis tänavu on Soomes enamik rallist uus, mis nõuab ka uue kiiruslegendi kirjutamist. Muutunud ilmastikuolud Tänaku sõnul üldiselt legendi väga ei mõjuta.

Paljud sõitjad on Soomet nimetanud oma lemmiketapiks – ka Tänak kinnitab, et see asetseb tema edetabeli tipus. «Soomes on liiga palju häid katseid, et neist mõnda üksikut esile tõsta, pigem on raske leida katset, mis ei meeldi,» ütles ta.

Eelmisele etapile Kreekas tagasi vaadates sõnas Tänak, et kuigi päris probleemivaba rallit ei õnnestunud sõita, siis algusest lõpuni sai kenasti sõidetud ja see on viimase aja ebaõnne valguses juba positiivne asi. «Sellel aastal suurt rõhku enam olemasolevale autole ei lähe ja kindlasti üritame suure osa energiast kulutada uue aasta ettevalmistuseks,» kommenteeris Tänak.

Tema kaardilugeja Martin Järveoja on võtnud uue WRC auto osas kriitiliselt sõna, märkides, et kaardilugejate istumisasend on varasemaga võrreldes ebamugavam ning ohtlikum. Mis on uute autode puhul juhi perspektiivist uut? «Juhi jaoks on samuti enamik elemente uued, praegu on jätkuvalt kogu süsteem veel toores ja arendamisjärgus, kuid kindlasti saab olema omajagu asju, mis vajavad veel harjumist,» avaldas rallisõitja arvamust järgmisel hooajal kasutusele võetavate Rally1 autode suhtes.