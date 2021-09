Korvpallilegend kritiseeris teravalt vaktsiinivastaseid pallureid

Möödunud nädalal andis Golden State Warriorsi tähtmängija Andrew Wiggins teada, et ta ei soovi end vaktsineerida. Väidetavalt ei ole tal seda võimalik teha usulistel põhjustel. NBA aga ei võtnud seda arvesse ning soovib endiselt Wigginsilt kaitsepookimist.

NBAs on mitmeid mängumehi, kes on teravalt kritiseerinud vaktsineerimisi. Legendaarsel keskmängijal Abdul-Jabbaril sai aga olukorrast villand ning otsustas ise sõna võtta.

74-aastane Abdul-Jabbar arvab, et NBA peaks võtma resoluutsema hoiaku. «Korvpalliliiga NBA peaks tegema kindlaks, et kõik inimesed, kes soovivad järgmisel hooajal nendega seotud olla, on vaktsineeritud. Vastasel juhul tuleks mängijad või personaliliikmed lihtsalt ajutiselt võistkondadest kõrvaldada,» selgitas NBA ajaloo suurim korvikütt.