FIBA kategooria turniiri korraldab Eesti suuruselt neljas linn esimest korda. Õigus võistlus läbi viia saadi kuu aega tagasi ning Pärnu meeskonna juht Johan Kärp tunnistas sündmuse eelõhtul intervjuus Postimehele, et kõik järgnev on osutunud väga keeruliseks. «Ei ole kombeks eriti viriseda; kui oleme ette võtnud, siis teeme lõpuni ära,» kinnitas Kärp. Ta lisas, et raskustest hoolimata tullakse külaliste võõrustamisega toime.