Vigastused sundisid Wiereri karjääri lõpetama

Noorel talisportlasel puudus motivatsioon edasi sportlaskarjääri jätkamiseks. Teda on viimastel aastatel vaevanud mitmed vigastused ja seetõttu pole itaallanna saanud korralikult harjutada. «Taipasin lõpuks, et olen teistest nõnda kaua eemal olnud,» selgitas Wierer.

Magdalena Wierer on laskesuusatähe Dorothea Wiereri noorem õde. Magdalena tunnistas, et õe varjus on tal olnud keeruline teha nii sporti kui ka koolis olla.