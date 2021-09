UEFA avalikustas oma otsuse pärast seda, kui Madridi kohus teatas, et nad ei peaks mainitud kolme klubi karistama.

Juunis teatati, et kuus Premier League’i klubi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ja Tottenham) ning Madridi Atletico, Milano Inter ja AC Milan, mis olid seotud Superliiga loomisega, said kümnetesse miljonitesse ulatuva rahatrahvi. Nüüd aga teatati, et trahvinõudest loobutakse.