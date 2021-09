Rain Nappir – Eesti analüütik, kes töötab Šveitsi suurklubis

Kindlasti on esialgu meie eesmärk säilitada koht kõrgliigas, aga mina pole õige inimene vastama klubi ambitsioonide kohta. Aga ühel hetkel oleks tore uuesti meistritiitli nimel heidelda!

Mis keeles te seal suhtlete?

Treenerite tiimi töökeel on saksa keel, mida ma ei oska, aga üritan võimalikult kiiresti selle selgeks saada. Praegu saan hakkama inglise keeles.

Mis on teie tööülesanded? Eeldan, et analüüsite mänge, aga peate te neid ise filmima ka?

Olen varem filminud küll, aga Šveitsis on kaamerad üleval ja saan need automaatselt.

Ehk siis mäng jookseb nii-öelda sinu arvutisse ja tegelete siis analüüsiga?

Teen eelanalüüsi küll mängu ajal ja kogun klippe kokku, et pärast mängu oleks lihtsam läbi vaadata. Minu soov on klippide kaudu koguda mustreid, mida mängus näen, ja otsin, kas need on vastavuses meie mängumudeliga. Lihtsustatult öelduna vaatan, mis on head ja vead. Aga neid mustreid joonistan spetsiaalse programmi abil pärast mänge, lisan videole animatsioone, panen kogu selle materjali kokku ja saadan treeneritele tagasiside. Seejärel valime koos, mida näitame mängijatele, sealhulgas individuaalseid klippe. Seni mainitule lisandub ka vastase analüüs.

Kui suur osa teie tööst on statistikal?

Eesti-aegadel oli rohkem statistikat, aga Aspire’ist alates on töö nõudnud rohkem videole keskendumist ja statistika on tagaplaanil. Mõnda numbrit on ikka vaja video toetamiseks. Minu töö on taktikalise poole analüüs ja andmete analüüsist olen kaugemal.

Kas mängijatele annate tagasisidet teie, treener või kõik koos?

See sõltub treenerite tiimist.

Kas annate taktikalist nõu või saate infot treenerilt, mida vaja on?

Ideed on ikka treenerilt, sest temal on visioon, kuidas meeskond mängib. Mina tegutsen sellele vastavalt. Minu töö on aidata treenerit ja selle kaudu aidata meeskonnal arendada. Proovin videote abil meeskonnale näidata, mida treener tegelikult näha tahab.

Kas videoanalüütikutel on oma eelistatud taktikad ka? Äkki mõnele sobib analüüsida viiest kaitseliini, teisele neljast. Mõnele sobib kuldaegade Barcelona ja teisele 2004. aasta Kreeka koondis.

Ühe lausega ei oskagi sellele vastata. Eks igal inimesel on oma nägemus, kuidas jalgpalli mängida võiks, aga sellel arvamusel ja minu ametikohal pole midagi ühist. Kui treener tahab vasturünnakuid, siis minu töö on need leida. Kui keegi sooviks mängida nagu Barcelona oma kuldaegadel, siis on see võibolla tõesti mõne videoanalüütiku jaoks lihtsam, aga teise jaoks jälle keerulisem.

Suures pildis ei mängi see mingit rolli, sest peab olema mitmekülgne. Kogemused tulevad kasuks, sest lõpuks koguneb analüütiku karjääri koostöid väga erineva nägemusega treeneritega.

Ma tunnen praeguseks, et olen piisavalt paljude treeneritega koos töötanud, et ma isegi ei mõtle nii, kas 4–4–2 ja vasturünnakud sobiksid mulle paremini või halvemini kui 4–3–3 ja palliga mäng või hoopiski 3–5–2. Tööle lähenemine jääb sarnaseks, sest olulised detailid mängus korduvad: näiteks keskväljakul ülekaalu loomine või ründaja soov endale ruumi teha.

Šveits esines edukalt EM-finaalturniiril. Kas tunnete kohapeal selle mõju ka?

Turniiri ajal olid inimesed õnnelikud ja meediakajastus oli suur. Aga suuremas pildis on mul keeruline öelda, sest olen siin alles nii värskelt ja elan alles sisse.

Eesti ja Šveits on omavahel nüüd üsna tihedalt seotud, sest meie meestekoondist juhendab Šveitsi mees Thomas Häberli. Samuti on olnud siinses meedias teemaks, et Kesk-Euroopa võiks meie parimatele mängijatele sobida. Kas teie jaoks on olemas miski, mis kirjeldaks just Šveitsi jalgpalli, ja teiseks, kas see jalgpall võiks meie mängijatele sobida?

Ma ei vaata jalgpalli selle pilguga, et mis omadused on kindlal liigal ja koondisel. Võibolla inimlikust aspektist võiks, sest näiteks Portugali liigasse siirdudes võib lihtsalt kohalik temperament olla natuke teine, mistõttu on alati parem minna tuttavamasse elukeskkonda. Aga mis jalgpalli puudutab, siis see on ikkagi kinni oskustes. See tähendab, et see pole ju seotud kultuuri ja liigaga, vaid hoopis treeneri valikuga, mille ta teeb sportlike põhimõtete järgi.

Tähendab see, et jälgite meie mänge ka jätkuvalt?

Eks ma ikka jälgin tulemusi ja suuremaid mänge proovin vaadata ka.

Kas see käis nüüd koondise või Premium liiga kohta ka?