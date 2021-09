19-kordne maailmameister Biles oli kindel, et pidanuks spordist loobuma juba aastaid tagasi. «Kui vaadata, mida ma olen viimase seitsme aasta jooksul läbi elanud, siis ma poleks pidanud olümpiakoondisesse kuuluma,» ütles Biles intervjuus New York Magazine’ile.

Endine USA võimlemiskoondise arst Larry Nassar on süüdimõistetud pedofiil, kes veedab ülejäänud elu vanglas. Kaks nädalat tagasi andsid tema ohvrid tunnistusi USA senati ees, üks kannatanutest oli ka Biles.

«Seda oli liiga palju. Aga ma ei tahtnud, et ta võtaks minult midagi, mille nimel olen lapsest saati töötanud. Lükkasin selle endast eemale nii kaua, kui mu vaim ja keha seda lubasid. Ilmselt läheb mul veel 20 aastat aega, et vaimsetest probleemidest vabaneda,» tõdes Biles, et haavad pole jätkuvalt kinni kasvanud.