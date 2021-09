Seefeldi dopingusaagas võtmerolli täitnud ning kindrali hüüdnime kandnud Alaver on seaduse silmis karistuse kandnud. Avalikkuseni jõudis septembri lõpus info, et ka Saksamaal on tema suhtes kohtutoimik suletud.

«Kostja A. osas loobuti 14. mail süüdistuse esitamisest, arvestades kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 154 I kohast süüdimõistmist Eestis. See tähendab, et alustatud menetlus on näidanud, et ei oma mingit kaalu võrreldes juba Eestis tehtud kohtuotsusega,» ütles Müncheni riigiprokuratuuri pressiesindaja Anne Leiding täna Postimehele.