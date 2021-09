Ennast reisilennuki katusele liiminud sportlane läheb aastaks trellide taha

56-aastane Brown esindas ennast järgnenud kohtuistungil ise ning eelmisel nädalal saatis kohtukull mehe 12 kuuks trellide taha. «Õigus protestida ei anna teile õigust tekitada suures lennujaamas laialdasi häireid ainult sellepärast, et arvate, et see on õige tee,» ütles kohtunik Gregory Perrins, vahendas BBC.