Autotootja utsitab FIA-t takka, et lähitulevikus sõidetaks rallit elektriautodega

Kuigi kired 2022. aastal turule tulevate Rally1 autode ümber on jätkuvalt lõõmamas, siis Renault on pilgu suunanud juba järgmisele suurele üleminekule. Nad tahavad, et FIA kaasaks ülemaailmsesse rallipüramiidi ka elektriautod.

Renault toodab praegu esisillaveoliseid Rally4 ja Rally5 autosid Clio mudeli baasil, kuid kasutab neil bensiinimootorit. Juba on Prantsusmaa autotootja alustanud lobiga, et 2025. aastal lisataks olemasolevatele võistlusklassidele ka vaid elektriajameid kasutav kategooria.

«Meie pikaaegne visioon on selge. Ralliautode tulevik pole hübriid. Meie jaoks on järgmise põlvkonna autod täiselektrilised ja ma arvan, et FIA peaks nägema suuremat pilti ja panustama rohkem elektriliste ralliautode arengusse,» ütles Renault rallidirektor Benoît Nogier DirtFishile.