40. sünnipäeva tähistav Ibrahimovic kutsuti taas Rootsi koondisesse

Suvise EMi pidi Ibrahimovic põlvevigastuse tõttu vahele jätma, kuid koondise peatreener Janne Andersson loodab, et vanameister on nüüd terve ja saab Stockholmis toimuvates MM-valikmängudes kaasa lüüa. Küsimuse all on, kas Ibrahimovic alustab kohtumist algrivistuses või liitub vahetusmängijana.