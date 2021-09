Kaaslased kiidavad kramplikult alustanud Pärnu uut leegionäri: ta on mängumees!

Ta alustas passiivselt ja ebakindlalt, viimaseks väikeseks vaheajaks oli toonud ainult 4 punkti. Ent seejärel viskas ta seisult 46:57 üksi 10 punkti järjest, vedas pärnakad mängu tagasi ning seejärel ka võidule. Ta kogus veerandajaga 13 punkti, 2 korvisöötu ja 1 vaheltlõike ning sai kokkuvõttes kirja 17 punkti, 6 lauapalli ja 5 korvisöötu.

«Kindlasti uskusime viimase veerandi eel, et võime võita. Tänapäeva korvpallis pole miinus kümme mingi vahe. Paar õnnestumist kaitses ja rünnakul ning oledki mängus tagasi,» ütles Post.

«Alguses segasime iseennast, tormasime natuke liiga palju. Rahustasime Hilli enne viimast veerandit, ergutasime. Kui ta jalad alla ja ennast käima sai, tuli välja küll! Hill on väga tore inimene, mõistab elu ja korvpalli hästi. Selge see, et ta vajab sisseelamiseks aega,» lisas Post.

Teine tagamängija Valge märkis, et vastane sai suhteliselt palju punkte pärnakate endi eksimustest. «Loodan, et see rabedus on hooaja alguse asi. Peame kokkumängu paremaks saama, peame väljakul tekkivates olukordades ühtemoodi mõtlema. Usun, et sellega eriti kaua aega ei lähe.