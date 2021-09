Neljapäeval läheb jalgpalli Euroopa konverentsiliiga alagrupimängus Tallinna FC Flora Serbias vastamisi Belgradi Partizaniga. See on tõenäoliselt eestlastele kõige keerulisem võõrsil mäng, kuid tegelikult pole see esimene kord, kui Flora selle reisi ette on võtnud – 1999. aasta suvel kohtuti Meistrite liiga esimese eelringis ja saadi kahe mängu kokkuvõttes 1:10 kaotus.