25-aastane Kontaveit andis pressikonverentsil selgelt mõista, et tema patarei polnud täis. «Lendasin eile Ostravast siia (Chicagosse – H. L) ja läksin sisuliselt kohe väljakule. Olud on siin teised kui Ostravas, sest seal mängiti siseväljakul, siin aga õues. Oli tiba tuuline, päike paistis ja mul läks veidi aega, et sellega harjuda. Ent andsin endast parima ja mul õnnestus võita.»