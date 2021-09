Latvala Toyotas avanevast kohast: vabu sõitjaid on veel, aga tulemused räägivad Lappi kasuks

Peamine kandidaat sellele kohale on Esapekka Lappi, kes võistleb juba sel nädalal Soome MM-etapil Toyotaga. Lappi on ka esimene, kelle poole Latvala vaatab. «Oleme talle öelnud, et ei oota talt Soomes võitu, kuid tulemus esiviisikus oleks kordaminek. Nüüd näeme tema kiiruse ära,» sõnas Latvala Iltalehtile.

«Kui me ausalt selle hooaja tulemustele mõtleme, siis need räägivad Esapekka kasuks. Jah, Teemu Suninen on samuti vaba. Ning milline on Craig Breeni olukord? Ma ei tea, kas ta on Fordiga juba lepingu sõlminud. Võib-olla on,» ütles Latvala.