Läbi aegade üheks parimaks peetav poksija lõpetas karjääri

Erinevates kaaluklassides maailmameistriks kroonitud Pacquiao on juba praegu oma koduriigis senaator, kuid tema ambitsioon on saada järgmisel aastal riigipeaks.

Oma viimase matši pidas Pacquiao eelmisel kuul Las Vegases, kui kaotas Kuuba poksijale Yordenis Ugasele. «Minu jaoks on viimane kell helisenud. Poksimisega on kõik,» teatas Pacquiao.

Sportlase sõnul on karjääri lõpetamine tema elu raskeim otsus, sest just poks andis talle võimaluse pääseda vaesusest ning muuta paljude teiste elu. Sotsiaalmeediasse tehtud postituses tänas Pacquiao fänne, kes on teda karjääri jooksul toetanud. Erilise tänuavalduse sai tema pikaaegne treener Freddie Roach.