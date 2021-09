VIDEO ⟩ Olümpiavõitja Embrich õpetas Reet Linnale ja Tiit Landile vehklemist

«Olümpiavõitja on väga hea õpetaja. Esimesed liigutused on kiiresti õpitud, eks vaatame, kuidas läheb,» kiitis Land. «See pole just hirmus keeruline, ent ma ei keskendu hästi, ikka tuleb vale samm sisse. Jalad on selle spordi jaoks ka natuke lühikesed,» sõnas Linna muiates.

Embrich tegi Spordinädala patroonidele selgeks epeevehklemise põhitõed ning lõpuks said Linna ja Land omavahel ka vehelda ning rektor võitis 3:2. Ta tunnistas, et Tokyo olümpiamängude ajal sai epeenaiskonnale kaasa elatud ning nii mõndagi vehklemise kohta õpitud. «Ma ei ole relva küll käes hoidnud, aga olümpiamängude ajal olin teleri ette naelutatud. Kui finaal toimus, oli see ikka meeletu emotsioon!» sõnas Land. «Ega vehklemine kerge ei ole. Siin on kohutavalt palav, vehklemismask on raske ning hingamisruumi on hästi vähe. Teiseks peab olema väga kiire reaktsioon. Meie kullatüdrukud on kangelased!» kiitis Linna.