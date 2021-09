Lootustandev Venemaa laskesuusataja on liitumas Ukraina koondisega

Sidorovat on juba peaaegu nähtud treenimas koos Ukraina koondisega ning nüüd kinnitas Ukraina alaliidu president Volodõmõr Brõnzak, et äsja riigi meistrivõistlustel osalenud laskesuusataja on saab Ukraina passi. «Me ootame praegu presidendi määrust tema kodakondsuse asjus,» ütles Brõnzak, vahendas veebisait Suspline.

Alaliidu juhi kinnitusel on plaan, et Sidorova liituks koondisega järgmisel aastal ning on siht, et 22-aastane sportlane oleks tippvormis 2026. aasta taliolümpiaks. «Ta on väga hea ja noor sportlane, tal on suur potentsiaal. Usun, et ta on meile abiks,» ütles Brõnzak.