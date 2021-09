Suusaliiduga rahu sõlminud Rehemaa: tülis me ei ole, aga suurt armastust ka pole

Möödunud aasta novembris varises Rehemaa maailm kokku. Päev enne Soome laagrisse sõitmist teatas suusaliit, et ta on teinud koostööd (Rehemaa palus abi reisiloa saamiseks – toim) dopingu tarvitamisele kallutamise eest kriminaalkorras karistatud Mati Alaveriga, ning hoiatas tema käe all treenivaid sportlasi võimalike tagajärgede eest.