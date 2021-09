Täna Postimehele antud intervjuus ütles Tänak, et kuigi ta ihkab Soomes teha head tulemust, siis tuleb tõdeda, et Hyundai sõitjad pole põhjanaabrite juures peamised võidusoosikud. «Me kindlasti ei ole ühestki otsast favoriidid. Ajalugu on näidanud, ja ise tean, et Toyota on siin kindlasti väga kiire, sõitjad on neil väga enesekindlad. Usun, et meie põhieesmärk saab olla võitmine neile võimalikult keeruliseks teha, seda me kindlasti teeme. Nemad on kindlasti võidupretendendid.»