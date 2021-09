Soome MM-ralli võib ühele Hyundai sõitjale jääda meeskonnas viimaseks

Ott Tänaku meeskonnakaaslane Craig Breen on üks neist sõitjatest, kelle tulevik on veel lahtine. Viimasel kahel MM-stardil teise koha noppinud iirlane on avaldanud, et soovib valitud etappidel osalemise asemel sõita täispikahooaja. See aga tähendaks, et tal tuleb Hyundai meeskonnast lahkuda ning ilmselt oleks tema uueks tööandjaks M-Sport.