PM BELGRADIS ⟩ Sappineni vigastusele kaotanud Henn: me ei saa alati temale loota

Kuigi kaotus on valus, sest Sappinen on tänavusel hooajal eurosarjades löönud kõikide mängude peale kokku juba kaheksa väravat, siis peatreener Jürgen Henn mõtleb juba lahenduste osas. «Mängisime eelmine aasta Zagrebis Raunota. Kindlasti see muudab natuke meie rünnakut, aga samas [Rauno] Alliku on näidanud, et ta on heas vormis. Võistkonnale on see hea võimalus õppida toime tulema ja harjuda korraks sellega, kui Sappineni pole. Nii oluline, kui ta ka pole, me ei saa alati loota ainult tema peale. Peame leidma uued käigud ja võimalused, kuidas tema puudumist kompenseerida,» selgitas peatreer.

Hetkel pole veel teada, kui kauaks Sappinen väljaku kõrvale jääma peab. «Esialgne miinimum olenevalt paranemisest on kaks-kolm nädalat, kui saab uuesti meeskonnaga liituda. Kuna see on õlavigastus, siis palju sõltub sellest, kuidas paraneb ja kui kiirelt saab kontaktse mänguga uuesti liituda. Seal peame igapäevaselt seda riski hindama. Täpset aega on raske panna, aga kaks-kolm nädalat on selline esialgne miinimum. Eks ole näha, kuidas ta keha paraneb,» selgitas Henn.

Samas tunnistas ta, et ülejäänud meestega suuremaid hädasid ei ole. «Mõningad tavapärased, kellelgi tõmbab siit või sealt. Need selguvad tänase päeva jooksul. Põhimõtteliselt ülejäänud mängijad on meil valikus olemas ja piisavalt terved, et homme aidata,» rääkis Henn.

Konverentsiliiga esimeses alagrupis jäi Flora belglaste Gentile alla 0:1. Kuigi seal suudeti enam-vähem kaitsmise ja ründamise vahel balanss leida, siis kuidas tullakse toime Partizaniga?

«Kindlasti on oluline kohaneda mängu jooksul, sest kui on vähe aega vastaseks valmistuda, tuleb palju asja saada läbi video ja teooria paika. Samas tuleb olla piisavalt hästi valmis väljakul asju muutma ja mängijad peavad kohanema, et me saaks tasakaalust võimalikult hästi aru. Kindlasti pole lihtne seda lühikese ajaga paika saada, aga peame olema valmis väljakul kiirelt aru saama, kus on vastase tugevused, mida peame kinni saama ja kus saame ise midagi korda saata,» vastas Henn.

Flora on seni pidanud üheksa euromängu ja nendes on alati suudetud oma tase välja mängida. Henni teeb see asjaolu väga uhkeks. «Treenerina analüüsid alati tulemust ja sooritust. Sooritus on võib-olla see, millest sa lähtud mingites hetkedes ka rohkem, eriti, kui mängid endast tugevamate vastastega. Ainult tulemust analüüsides oleks liiga pinnapealne. Mängijate taseme tõstmiseks on oluline iga mäng hinnata sooritust ja õppida iga mäng oma tase välja mängima. See on kindlasti meie jaoks oluline,» rääkis peatreener ja lisas. «Mängijad on alati suutnud oma taseme ja oskused välja mängida ning ei ole hirmu tõttu midagi väljakul tegemata jäänud. Mängijate jaoks on tänavu tehtud samm päris suur olnud.»