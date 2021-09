BLOGI JA GALERII ⟩ Flora kaotas Partizanile, Seppik kukkus kokku

Flora suundub tõenäoliselt oma alagrupiturniiri raskeimale mängule ilma esiründaja Rauno Sappinenita, kes vigastas viimases liigamängus Viljandi Tuleviku vastu õlga. «Mängisime eelmine aasta Zagrebis Raunota. Kindlasti see muudab natuke meie rünnakut, aga samas [Rauno] Alliku on näidanud, et ta on heas vormis. Võistkonnale on see hea võimalus õppida toime tulema ja harjuda korraks sellega, kui Sappineni pole. Nii oluline, kui ta ka pole, me ei saa alati loota ainult tema peale. Peame leidma uued käigud ja võimalused, kuidas tema puudumist kompenseerida,» rääkis peatreener Jürgen Henn mängueelsel pressikonverentsil.