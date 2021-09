Hyundai i20 N Rally1 auto prototüüpi on saanud testida ka Ott Tänak. Ralliringkondades sahistatakse, et Toyota ja M-Sport on uue auto arendusega Lõuna-Korea tiimist ees. FOTO: Hyundai Motorsport

Ralli MM-sarjas on koos täna algava Soome ralliga jäänud sõita veel kolm etappi, kuid kuna sõitjate MM-tiitel on kaheksandat korda minemas Sébastien Ogier’le ja pinge tiitlivõitlusest kadumas, on üha enam pilke suunatud tulevikku. Järgmisel aastal algab WRCs uus ajastu. Jaanuarikuise Monte Carlo rallini on jäänud neli kuud, kuid uute Rally1 autode kohta on küsimusi rohkem kui vastuseid.