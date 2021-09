Tule alla sattunud Barcelona peatreener: kaua ma pean end kordama?

«Ma ei saa teile anda hinnangut meeskonna kohta, mis pole sama nagu viimastel aastatel. Oleme olukorras, kus palju on muutunud ning meil puuduvad efektiivsed valikud. Olen väsinud ühte ja sama asja kordamast. Kaotasime mängijad, kes suutsid mänge otsustada. Minu jaoks on asi selge kui vesi. See on reaalsus,» sõnas ta pärast kaotust.