Jaapani rallitalendi hooaeg sai järjekordse tagasilöögi

Barritt alustas tänavu Katsuta kõrval kolmandat järjestikust hooaega, kuid Rally Estonia teed said kogenud kaardilugejale saatuslikuks. Inglane vigastas oma selga avapäeval ning võistlus jäi rallipaari jaoks pooleli pärast neljandat katset. Katsuta oli sel hetkel üldarvestuses kolmas, jäädes alla vaid Craig Breenile ja Kalle Rovanperäle.

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala teadis öelda, et 41-aastase Barritti hooaega on ühelpool. «Mina olen arusaanud, et Danieli rallid on selleks aastaks ilmselt sõidetud,» ütles soomlane enne Soome rallit toimunud pressiüritusel.

Pärast Rally Estoniat istus Belgias Katsuta kõrval Keaton Williams, Kreekas jäi jaapanlasel aga startimata, sest Williams pidi ootamatu perekondliku hädaolukorra tõttu naasma koju ning lühikese ajaga polnud võimalik uut kaardilugejat leida.

Soomes teeb Katsuta oma esimese ralli koos Aaron Johnstoniga ning ka järgmisel etapil Hispaanias peaks iirlane istuma jaapanlase kõrval. «Kõige tähtsam on, et Taka saaks korraliku ralli ning naudiks taas sõitmist. See on ka talle olnud keeruline aeg,» andis Latvala teada, et mõistab Katsuta olukorda täielikult.