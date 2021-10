Lewis Hamilton on korduvalt kaalunud karjääri lõpetamist

Alates 2007. aastast F1 sarjas sõitev Hamilton avaldas, et on loobumismõtteid mõlgutanud omajagu. «Kindlasti on mul viimase nelja või viie aasta jooksul olnud palju kordi, kus ma olen mõelnud, kas tahan jätkata oma isikliku elu ohverdamist selle nimel,» ütles ta Sky Sportsile.

«On ka muid asju, mida ma tahaksin teha, tavalisi asju. Aga teisest küljest mõtlen, et kui palju mul on õnne olnud, et saan seda tööd teha,» ütles eelmisel nädalal Sotši GP-l oma 100. F1 etapi võitnud Hamilton.