FIFA president: mis ei ole probleem Eestile, võib olla probleem Austraaliale

FIFA on seisukohal, et koondisejalgpalli kalendrit tuleks muuta. FIFAs jalgpalli globaalset arengut juhtiv endine Arsenali peatreener Arsene Wenger pakkus välja, et kalendriaasta jooksul võiks olla kaks koondiseakent. Tema nägemuse järgi mängitakse oktoobris neljaliikmelistes alagruppides kõik valikmängud ning suvel peetakse finaalturniire. Kusjuures MM-finaalturniir võiks toimuda iga kahe aasta tagant.