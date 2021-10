PM BELGRADIS ⟩ Mängu ajal kokku kukkunud Flora kaitsja pääses haiglast, kuid vajab lisauuringuid

Konverentsiliiga alagrupimängus Belgradis toimus 68. minutil intsident, kus Seppik vajus esmalt kükikile ning siis põlvili. Flora mängijad said aru, et asi on tõsine ning palusid meditsiinipersonalil kiiresti väljakule tulla. Õige pea oli väljakul juba ka kiirabiauto, millega jalgpallur erakorralise meditsiini osakonda toimetati.

Flora pressiteenistus teatas veel mängu ajal, et mängija seisund on stabiilne. Peatreeneri Jürgen Henni sõnul tundis Seppik rinnus valu. «Ta kukkus põlvili ja see on alati halb märk. Olime šokis, aga õnneks tuli kiirelt arusaam, et tema seisund on stabiilne. Saime sõnumi, et südamerabandust ei olnud ning ta hingas iseseisvalt. See oli positiivne uudis meie kõigi jaoks.»