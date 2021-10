Piero Ferrari: Schumacher on elus, kuid suhtlemisvõimetu

Piero Ferrari on legendaarse Itaalia autofirma rajanud Enzo Ferrari poeg. Kolmapäeval teenis ta Itaalia olümpiakomiteelt autasu ning andis kohalikule meediale ka intervjuu.

Piero Ferrari iseloomustas Schumacheri ainult heade sõnadega ja rääkis ka tema praegusest seisust. «Mul on olnud au Schumacheri enda kodus võõrustada. Me jõime veini ja saime rääkida erinevatel teemadel. Ta oli väga otsekohene, täpne ja loogiline inimene,» lausus Ferrari.

«Mul on väga kahju, et peame rääkima tema praegusest olukorrast. Ta pole surnud. Ta on olemas, aga ei saa lihtsalt teistega suhelda.»