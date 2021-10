Jaanus Kriiski kolumn: Eesti treener anno 2021 – tööjõuturu heidik

Päästjatele nende ülitähtsa ja üliohtliku töö tõttu täielikku toetust avaldades pean siiski märkima, et päris palgatabeli põhjas nad ei ole. Võib öelda, et lausa põhjast läbi on veel ühe suure valdkonna töötajad – treenerid. Kui päästjad saavad koju viia natuke üle 900 euro, siis treenerid kõigest natuke üle 700 euro.