Thierry Neuville'il oli kaardilugejaga taas möödarääkimisi

«Eeldasin, et oleme üheksandal katsel kiiremad, kuid meil polnud autos rütmi. Martijn luges minu jaoks liiga kiiresti legendi. Üritasin seda järgida, kuid ühel hetkel ei suutnud. Siis kaotad kiirust ega saa kaardilugejast hästi aru,» sõnas ta.

Neuville ja Wydaeghe sõidavad koos esimest hooaega. Hooaja alguses oli rallipaaril samuti ebakõlasid, sest kaardilugeja tugeva flaami aktsendi tõttu läksid prantsuskeelsest legendist mõned olulised detailid kaduma. Siiski on koostöö kenasti käima saadud, sest Belgia rallil teenis ekipaaž esimese ühise võidu.

Neuville’i eesmärk on pärastlõunal kinni püüda Esapekka Lappi (Toyota), kellele ta kaotab 20,1 sekundiga. «See pole kindlasti lihtne. Liigume lähemale, aga mitte piisavalt. Arvan, et pärastlõuna esimesed kaks katset on üsna normaalsed, aga järgmised kaks olude poolest üsna rasked,» lausus Neuville.