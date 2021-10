Hamilton lahkuvast meeskonnakaaslasest Bottasest: ta on inimene, kellega saab ausalt kõigest rääkida. F1-s pole see tavaline

«Meie spordis on eesmärgiks võita kaks meistritiitlit. Mõlemad meeskonnakaaslased soovivad sõitjate MM-tiitlit endale haarata, ent samas peame töötama ka Mercedese heaks. See nõuab aga suurepärast koostööd,» lausus Hamilton.

«Esimest korda on mul olnud meeskonnakaaslane, kellega ma reaalselt suhtlen kõikidel teemadel. Arutame isegi üheskoos erinevaid taktikaid ja ei varja miskit. Saime aru, et üksteist aidates suudame olla parimad. Ma pole midagi sarnast karjääris kogenud. See on haruldane,» lisas Hamilton.