Järjepanu kaotava Barcelona probleemid süvenevad

Tegemist oli küll Barcelona esimese kaotusega sel hooajal Hispaania kõrgliigas, kuid seitsme kohtumise jooksul on võidurõõmu maitstud ainult kolm korda. See asetab nad liigatabelis 12 punktiga üheksandale kohale.

Eilne kaotus paneb taas rohkem pingeid peale Barcelona lootsile Ronald Koemanile. Hollandlane sai garantii, et Atletico kohtumise esitus ei mõjuta tema edasist tööd Barcelonas, kuid pärast seda vajatakse olukorra paranemist.

«Igal peatreeneril on alati pinged peal ja need suurenevad mõistagi Barcelonat juhendades. Eks president peab otsustama, kuidas me edasi läheme,» lausus Koeman pärast kaotust.