JÄRELVAADATAV ⟩ Bigbank alistas võrkpallihooaja avamängus Selveri

Omavahel on meeskonnad hooajaeelsetes kontrollkohtumistes kahel korral vastamisi läinud ja mõlemad mängud lõppesid tulemusega 2:2.

Tartu Bigbanki jaoks on hooaeg juba alanud, sest meeskond teeb kaasa ka Meistrite liiga eelringis, kus on tänaseks peetud kaks võidukat mängu.

Tartu meeskonna ridades on kahe hooaja vahel toimunud mitmed muudatused. Üks peamisi rünnakujõude Märt Tammearu liikus Belgia tippklubisse Roeselare Knacki, Stefan Kaibald liitus Saksamaa meistriliigaklubiga Königs Wusterhauseni Netzhoppers ja nurgaründaja positsioonil on meeskonnaga liitunud Martti Juhkami, Tamur Viidalepp ning Taavet Leppik. Lisaks jätkab põhimeestest Albert Hurt. Diagonaalründajana paneb end Tartus proovile Valentin Kordas, põlvelõikusest taastuva põhisidemängija Kert Toobali asemele toodi meeskonda aasta lõpuni laenule TalTechi sidemängija Aleksander Eerma, kes jagab mänguaega koos kogenud Ronald Järvega. Tempoosakonnas on tagasi eelmisel hooajal Hispaanias mänginud Mart Naaber, kelle kõrval jätkavad põhikoosseisus Alex Saaremaa ja Kevin Soo.