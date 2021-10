Beljajeva rääkis, et talle sobis hästi, et olümpiavõistlustel polnud publikut. «Vahepeal unustasin isegi ära, et olen olümpial,» lisas ta. Pealtvaatajate puudus oli tema sõnul kasulik seepärast, et siis ei hakka võistlemist segama mõtted selle üle, kui palju inimesi parajasti vaatab.