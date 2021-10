Kalev läheb VTB esimesele kodumängule ühe keskmängijaga: Murphyt ootab ees operatsioon

Murphy põrkas Riia VEF-i vastu peetud Eesti-Läti liiga mängus kokku tiimikaaslase JeQuan Lewisega ning nüüd selgus ka vigastuse tõsidus. Uuringud näitasid, et vigastused on oimukohas. «Pildid näitasid, et põsesarnas on mõrad sees,» selgitas Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok Postimehele. «Tegemist on tugeva peapõrutusega.»