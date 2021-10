Saskia Alusalu laste sportimisest: lõpetame halva mängu juures hea näo tegemise

«Kõlan võib-olla karmilt, aga ehk lõpetaks selle halva mängu juures hea näo tegemise. Äkitselt tuleb justkui kõigile üllatuseks, et meil on nii palju ülekaalus lapsi – kas tõesti?» alustas Alusalu Facebooki-postitust.

«Seni on ilmselt silmaklappidega ringi käidud ja räägitud, et tegelikult on ju kõik hästi. Kehaline kasvatus on asendatud liikumisõpetusega (mis iganes see ka ei ole), norme ei tohi olla (mõjuvat pärssivalt), toitumine on nagu on ja kui vanemad ka ei suuda, ei oska, ei taha, kardavad midagi ette võtta, ongi tulemus käes.

Reaalsus on selline, et 400 m läbimisega on suured raskused...

Vaimsest poolest ma ei räägigi – lastega vesteldes jääb mulje, et peamine fookus viimase paari aasta jooksul on olnud «Sinu tõttu võib su vanavanem kurja koroona kätte surra, ära kokku saa ja ära üldse liigu ka!» Siis imestame, kust see suitsiidikatsete plahvatuslik kasv on tulnud noorte seas? Jälle üllatusena ju – nagu lumi linnatänavatel, iga aasta suur ootamatus.

«Meie pole süüdi» – Kaugveri raamatu kohaselt… Mitte keegi pole süüdi, kõik on hästi, aga tulemus on katastroof. Ärgakem üles!

Lapsed on iga ühiskonna tulevik, olevik ja minevik ehk eelmise generatsiooni peegeldus. Kitsaskohti võib igaüks välja tuua… Fakt on aga see, et lahenduseks võluvits puudub. Asja tuleb vaadata laiapinnaliselt ja kompleksselt.