Soome meistrid Pärm-Lipstok osalesid Saksa meistrivõistluste etapil

«Eelmise aastaga on tase siin kõvasti tõusnud, meie varasemad konkurendid on teinud suure hüppe edasi,» tunnistas Pärm. Tänases esimeses sõidus sõitsid nad oma klassis välja kuuenda, teises viienda koha. «Eriti teises sõidus oli väga tihe rebimine, viieses pundis vahetusid kohad pidevalt,» rääkis Pärm. «Mul on hea meel, et meie jäime selles heitluses lõpuks peale.» Ta lisas, et tulemus ei olnud küll päris ootuspärane, kuid võistlusega võib siiski rahule jääda.