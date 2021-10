Eesti parim motosportlane võrdles MM-etappi ekskursiooniga sohu

Piltlikult öeldes võib Hannese jaoks Portugali etapi kokku võtta kui ekskursiooni sohu, mille käigus hüpati esmalt kaelani mutta, et siis mülkast välja ronida ja jätkata kuivemal pinnal. «Tänane päev oli iseenesest positiivne, sest sõidu lõpufaasis hakkas mulle taas tunduma, et ma ikkagi oskan mootorrattaga sõita. Sain stardist päris hästi minema, ent sattusin seejärel kurvidesse jõudes järjepanu märgadele laikudele, mis maksis mulle nii kohti kui sekundeid. Õnneks võtsin järgnenud kakluste käigus oma tagasi ja vähemalt sõidutunde osas võib üheteistkümnenda etapiga rahule jääda.»

Aga kolmeteistkümnenda kohaga, kas see ka rahuldab? «Ei, kindlasti mitte, aga meil polnud millegi olulise parandamiseks ka võimalust. Tegime tänaseks mõned muudatused ja vahetasime rattal siduri, ent hommikul hakkas sadama ja rada kuivas enam-vähem ära alles võistlussõidu alguseks. Võrdlusmomenti mul pole, aga arvestades seda, kuidas end täna viimastel ringidel ratta seljas tundsin, siis edeneme ilmselt õiges suunas. Me peame seadete osas stabiilsemaks saama, sest see mis ühel rajal hea, võib olla teisel kohutav. Abiks oleks ka testimine, aga nii tiheda kalendri korral pole see vahepeal võimalik.»