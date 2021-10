Toyota järel maailma suuruselt teise autokorporatsiooni Volkswageni liitumisest vormel 1ga on sahistatud juba aastaid, kuid viimastel kuudel on sellest räägitud aina kindlamas kõneviisis. Kõige tõenäolisem on, et F1ga ühineb mõne aasta pärast üks Saksamaa autohiiu kaubamärkidest – Audi või Porsche.