Kalev jäi kiirelt paarikümne punktiga taha, tegi eduka tagaajamise, lõpuks ikkagi kaotas mängu 84:86, kuid kehvem oli asjaolu, et vigastuse tõttu pidi enneaegu väljakult lahkuma põhi­tsenter Kamari Murphy. Ta põrkas mängulises olukorras kokku meeskonnakaaslase JeQuan Lewisega – viga läks kirja ühele VEFi mängijale – ega saanud enam jätkata. Uuringutel selgus karm tõsiasi, et Murphy ei saanud mitte ainult peapõrutust, vaid vigastused on veidi tõsisemad.