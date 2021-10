City ja Liverpool viigistasid ning tegid sellega rivaalile teene

Kahe suure viik oli vesi Chelsea veskile, sest tänu sellele tõusis Londoni meeeskond Inglismaa kõrgliiga tabeliliidriks. Neil on seitsme mänguga koos 16 punkti. Liverpool hoiab 15 silmaga teist kohta ja Manchester City on 14 punktiga kolmas. Tõsi, 14 punkti peal on liigas lausa neli tiimi, kuid City kasuks räägib neist parim väravatevahe.